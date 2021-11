Este jueves 4 de noviembre, el periodista Samuel Suárez criticó que Angie Arizaga y Jota Benz hayan grabado escenas con Nicola Porcella para ‘La academia’ de “Esto es guerra”.

En el portal Instarándula, el popular ‘Samu’ afirmó que la ‘negrita’ y su pareja eran respetados por cuidar su relación, pero ahora estarían jugando “con fuego”:

“Yo lo que siempre les digo es que me encanta la relación de Jota y Angie porque cuidaban mucho su romance. Ya, esto es lo que no se debe hacer, jugar con fuego porque van a ver la carita de Angie”, dijo Samuel Suárez.

El periodista dijo estar sorprendido con Angie Arizaga por haberse “prestado” al show: “Hasta ahorita no puedo creer que Angie y Jota se hayan prestado para ese showcito barato que nosotros disfrutamos porque es alto en nivel de toxicidad (...) pero no sé, no puedo creer que se haya prestado Angie para esto, increíble”.

““Esto es guerra” nos ha devuelto el romance de antaño más sonado de todos los tiempos y sus protagonistas ahí, actuando, pero de alguna manera diciéndose cosas que quizá sienten”, comentó.

“Yo me imagino, Angie, no le has creído ni una sola palabra por más ficción que sea. Cuántas veces en el pasado te ha dicho lo mismo y cuántas veces lo perdonabas y regresaban”, concluyó el periodista.

Angie Arizaga y Nicola Porcella - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR