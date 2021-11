¡Fuertes declaraciones! Samuel Suárez, fundador de “Instarándula”, no se quedó callado y dio su opinión sobre el caso Melissa Paredes y el Rodrigo Cuba, tras las declaraciones de la nana de la pequeña hija de la parejita.

“La confesión de la nana se sintió sincera, también asustada y temerosa, pero sincera. No lo ha hecho con el fin de atacar a Melissa, no dio datos, solo su apreciación, que se nota inocente”, comenzó diciendo el periodista.

Asimismo, el comunicador se refirió a lo respondido por Anthony Aranda, quien amenazó con demandar a la nana de Melissa por dar información “falsa”.

“A él lo agarraron frío, no creo que demande a la nana, no creo que le saque mucho, que carepalo también sería. (Rodrigo González) no se equivoca, ha sido un recontra sinvergüenza, mejor hubiera hecho lo del día uno: quedarse calladito y hacer sus tiktoks”, dijo indingnado Samuel.

“Ahora se cotiza un poquito más, se benefició en seguidores en redes sociales por este escándalo. No lo siguen por su talento, sino por lo que va a decir. Lo van a invitar a los programas de televisión”, finalizó diciendo para El Popular.

