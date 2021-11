Pese a que se encuentra de vacaciones por los Estados Unidos, Rosángela Espinoza no se quedó callada y decidió responder a Magaly Medina por las críticas que el hizo en el programa “Magaly TV La firme”.

Tras contar que -según ella- fue vetada de América Televisión, Rosángela Espinoza arremetió contra Magaly Medina: “Si ustedes pensaban que Magaly es sincera, se equivocan. ¡Se equivocan!”.

La ‘chica selfie’ no dijo nada más, aunque deslizó que a diferencia de la ‘urraca’, ella no era “chupamedias” de nadie”:

“Por eso yo no paso pañito a nadie, yo no lamo los pies a nadie, yo no soy una chupamedias para aguantar tantos años estando en un programa o algo así, o tal vez hay otras cosas que hacen que ustedes jamás, jamás lo imaginarían. Nunca lo van a saber porque entre ellos se cubren”, manifestó.

“’No hagas nada, no lo hagas, no te conviene no denuncies, no te conviene’, no, yo ya me cansé”, agregó.

Asimismo, Rosángela Espinoza indicó que es una “casualidad” que Magaly Medina la cuestione tras su salida de “Esto es guerra”: “Magaly respeto tu trabajo, pero no me ensucies”, se lee en la publicación.

Foto: ATV | Instagram Rosángela Espinoza

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

TE PUEDE INTERESAR