El chico reality Mario Irivarren se encuentra en boca de todos luego de ser el protagonista de un polémico momento durante la Teletón 2021 cuando empujó al popular ‘Fideito’ para que las cámaras pueden enfocarlo. Ahora el novio de Vania Bludau realizó sus descargos en su cuenta de Instagram y cuestionó a las personas que lo vienen criticando en redes sociales. “Estoy acostumbrado de que a mí y a mis compañeros de programa nos critiquen por cualquier cosa, pero es que ya a veces se exceden de verdad. Ahora se supone que yo empujé a Fideito por querer salir en cámara un poco más, eso no tiene ningún sentido. De manera involuntaria me corrí hacia la derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el estomago a Fideito”, expresó en un inicio. “Hoy día nos hemos conocido, súper buena onda el muchacho, nos hemos vacilado... Le he hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe... Espero que con esto el tema quedé aclarado” sentenció.