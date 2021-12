El periodista Samuel Suárez opinó sobre el escándalo entre Andrea Luna y Prieto Sibille, el mismo que acaba de surgir luego de que él publicara un post asegurando que ella sí lo engañó con Andrés Wiese.

En un primer momento, Samuel Suárez habría pensado que se trataba de un hackeo al Instagram de Prieto Sibille, pero al parecer no habría sido así, aunque aún no se sabe qué habría sucedido.

“Etiquetaba a Andrea Luna, a Andrés Wiese. Yo decía...¿Lo han hackeado?. Yo decía, este post es raro en Prieto Sibille porque no es el perfil de persona de hacer estos show faranduleros, pero pasó”.

Por otro lado, para Samuel Suárez, Andrea Luna lo habría destruído tras el postr de Prieto Sibille, pues contó episodios desconocidos de su relación.

“Prieto ha borrado este post y sale Andrea Luna a decir: seguro ha estado borracho y he sufrido episodios fuertes. Prácticamente lo destruyó y tiene pruebas”.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, fue la respuesta de Andrea a Pietro Sibille.

