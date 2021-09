¡Más que feliz! Samuel Suárez atravesó un complicado momento de salud hace algunas semanas, cuando tuvo que ser internado de emergencia en un hospital. Sin embargo, hoy ese triste episodio queda atrás, ya que el creador de ‘Instarándula’ compartió con sus seguidores que recibió su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

A través de las historias en Instagram de su página de espectáculos, el periodista contó que fue inoculado con la vacuna Sinopharm al encontrarse en el rango de edades actual, mostrándose bastante optimista y emocionado.

“Ya con 34 años me llegó el turno de hacer mi colita. Llené mi ficha, y como pueden ver acá, los carritos están estacionados. Justo me comentaban que cómo era la Sinopharm, no hay muchos que se quieren vacunar, hay poca gente que realmente ha venido a ponerse esta vacuna”, comenzó diciendo.

“Siempre hacen el tema de abrir frasco nuevo para que tú veas todo. Ahí está...”, dijo mientras enfocaba a la enfermera, para luego recibir el pinchazo en su hombro.

“Ahora nos toca quedarnos aquí, sentarnos a esperar 10 a 15 minutos a ver si hay alguna reacción. Mi padre siempre tan preocupado al acompañarme, lo importante es estar protegidos y cuidar a los nuestros”, finalizó diciendo Samuel Suárez.

