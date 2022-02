No los suelta. El popular Samuel Suárez estuvo comentando el estreno de ‘Esto es Guerra’ para todas sus seguidoras y comentó todo acerca de los nuevos participantes y cómo cada uno de ellos alimentaría “la novela” a la que nos tiene acostumbrado la producción del reality de competencia.

“Bienvenidos gente a esto es morbo, me encanta están armando la novelita, la cara de Josmery, se están armando los chonguitos”, fue así como Samu despidió sus comentarios de Esto es Guerra, no sin antes agregar que las novelas no faltarían con los ingresos de Luciana Fuster y Rosángela Espinoza.

El conductor de ‘Instarandula’ no pudo evitar comentar el ingreso de Luciana Fuster y el llanto que protagonizó a penas ingresó, resaltó además con sarcasmos la “campaña de bullying” que están haciendo en su contra y agregó que todo es parte del show.

