El periodista Samuel Suárez sorprendió con un mensaje en sus stories, al asegurar que él no pretende ser amigo de los famosos y que su trabajo consiste en informar y opinar lo que él considere.

En ese sentido, envió un mensaje a los famosos y usuarios que al parecer no les gustaría lo que opina. “No estoy detrás de los famosos para ser sus amigos, si quieren bloquearme todos, háganlo, no me estreso”.

Acotó que su trabajo habla solo y por eso se ha ganado un nombre en el periodismo de espectáculos. “Yo seguiré haciendo mi trabajo con el chisme que me manda la gente y ya está. A esto me dedico y creo que me he ganado un poquito de respeto de todos los profesionales que están en este mundo, trabajando”

“No busco caerte bien, no busco que me sonrías, no busco que me invites a tu casa a comer”, sentenció Samuel Suárez.

Agregó que seguirá con “Instarándula”, plataforma a la que se dedica actualmente. “Yo seguiré opinando como me parezca, como lo vea porque es a lo que me dedico. Si no te gusta, piña. Nadie te obliga a que me sigas”.

