El popular ‘peluchín’, le mandó una indirecta a Samuel Suárez por publicar una foto de Pancho Rodríguez con Melissa Paredes como si fuera un ampay, sin embargo, resultó ser solo una coincidencia que ambos estén ahí. Rodrigo no lo dejó pasar y arremetió contra Samuel y lo mandó a que investigue más, ello desataría la furia del conductor de Instarandula, quien responde fuerte y claro.

El periodista de espectáculo y creador de Instarandula dio su descargo para ‘El Popular’ y contó cómo se enteró de lo que había dicho Rodrigo González en contra de él: “Me sorprendió bastante porque 1) toda la gente que ha estado antes sabe que yo usaba ciertos colores. Si te fijas, estaba el azulito, el amarillo, el fuscia lo he usado desde el 2018 y me he creado todo un set colorido porque me gustaba”.

Samuel afirmó su posición en que él y su equipo no son copia: “con el publicista y las personas que trabajo sinceramente no hemos estado mirando: ‘Ay quiero copiarme a tal, coger los colores de tal’, nosotros no, pero escuchar a alguien decir eso es curioso”.

El conductor de Instarandula además afirmó que él sí sigue a Rodrigo González en Instagram porque aprecia lo que hace: “la cuenta de Instarandula sí sigue a Rodrigo porque yo sí valoro el trabajo. Yo creo que tanto él como Magaly son referentes del espectáculo. Nadie le quita a Rodrigo González que es un excelente opinólogo”.

