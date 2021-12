Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González aprovechó los primeros minutos de su programa para responderle a Samuel Suárez, quien lo tildó de ser un simple “opinologo”.

El creador del portal ‘Instarandula’ señaló que mientras él elabora su propio contenido que muestra a sus seguidores, el conductor de Willax solo se sienta a comentar las notas que ha realizado su equipo periodístico.

“A ti y a varios desentendidos. Yo nunca especuló, yo hablo, yo no me pongo el micro tampoco para salir aquí, y me dicen qué tengo que decir y adiós, no”, comenzó diciendo Rodrigo.

Asimismo, Rodrigo González aseguró que él está involucrado en todo lo que habla, y no solo se pone el micro y repite.

“Yo estoy involucrado en la pauta, en lo que se va a hablar, en las notas que van a salir, en lo que voy a colgar en mi plataforma, en la edición de lo que voy a colgar en mi plataforma, en la información de lo que voy a colgar en mi plataforma, en todo lo que me mandan, y mi mejor equipo que son mis rodriguistas”, agregó muy molesto.

“¿Crees que aquí uno sale así? Hay cada pesado que se cree peso pesado que sale a decir cualquier disparate como este también”, sentenció.

