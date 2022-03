El periodista Samuel Suárez se refirió a la reunión que Luciana Fuster tuvo con las hermanas de Patricio Parodi, Mafer y Majo Parodi, la tarde del sábado 19 de marzo de 2022.

“Samu, cómo dicen que las hermanas del Pato no la pasan a Luciana, salen a almorzar todas juntas”, se lee en una publicación de Instarándula. En efecto, tanto las hermanas de Patricio Parodi como Luciana Fuster compartieron imágenes de su almuerzo.

“Uyy, ahora Luciana ya es la engreída de las hermanas del ‘Pato’ jeje, debe estar recontra feliz”, señaló el popular ‘Samu’ sobre esta reunión en la que también estuvo presente Patricio Parodi.

El periodista también publicó una imagen de Luciana Fuster y Patricio Parodi caminando por un conocido centro comercial ubicado en Surco. Esto habría sido después del almuerzo con Majo y Mafer Parodi.

En ese sentido, ‘Samu’ no perdió la oportunidad de burlarse de Luciana Fuster: “Ya me imagino a Luciana en la reunión con las hermanas del ‘Pato’: es que yo soy bien buena, bien buena, las malas son las feas, esas horribles amigas de Flavia que me tienen cólera, me odian porque soy bonita y ellas no”.

De otro lado, el periodista también criticó a Luciana Fuster por besar a su enamorado durante la transmisión de “Esto es guerra” del viernes: “A Luciana le encanta el morbo hace tiempo, no sé si a alguien le queda duda. Ella disfruta con esto, es parte de su trabajo, sabe que para eso está ahí, si no genera, chau, se queda sin chamba, así de simple, el morbo es su segundo nombre”.

Samuel se burla de Luciana y Patricio - diario ojo

