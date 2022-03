Este miércoles 16 de marzo, el periodista Samuel Suárez sorprendió a sus seguidores al contar que se realizará una cirugía bariátrica debido a que padece de sobrepeso. Él contó que se encuentra muy tranquilo y pronto empezará una dieta estricta para prepararse para la operación.

En Instarándula, ‘Samu’ reveló que, inicialmente, su familia no quería que se opere: “Quería contarles algo bastante personal mío. No les interesará a algunas, pero para mí sería importante compartirles lo que estoy por hacer. Hace unos días tomé la decisión de someterme a la manga gástrica, se lo consulté a mi familia, obviamente todos nerviosos porque, como muchos ya saben, yo vengo de algunas operaciones bastante complicadas donde casi pierdo la vida, entonces la idea de otra operación como que no les gustó”.

Sin embargo, el periodista se informó sobre la cirugía bariátrica debido a que tiene sobrepeso y decidió realizarse la manga gástrica: “Por mucho tiempo yo he estado ignorando realmente lo que era la manga gástrica y buscando alternativas adicionales para controlar mi ansiedad. Si bien es cierto yo soy una persona que mide 1.82, pero también tengo bastante sobrepeso que me es perjudicial”.

“Desde ya quiero agradecerle al doctor Jesús Pari por haberse tomado el tiempo de explicarle a mi familia y explicarme a mí todos los pro, los contra de esta manga gástrica”, agregó.

El popular ‘Samu’ contó que ingresará a sala de operaciones a fines de marzo: “Literal el doctor, con la mayor tranquilidad y profesionalismo, despejó los miedos que tenía con respecto al tema, resolvió cada una de mis preguntas y es por eso que el día de hoy estoy contándoles esto y ya estaría por realizarme esta operación a fin de mes, o sea, tengo de acá dos semanas”.

Sin embargo, para prepararse para esta operación, Samuel Suárez iniciará una estricta dieta: “Estamos ya en la cuenta regresiva, así que estoy desde el día de mañana iniciando una dieta que el doctor me mandó, bastante rigurosa, con el objetivo de que no haya ninguna complicación en el momento de la intervención, algunos órganos tienen que desinflamar para ese día. No les miento que estoy bastante nervioso, pero a la vez tranquilo porque sé que voy a cambiar mi vida, voy a ganar salud, voy a poner realizarme una segunda intervención”.

“Se acerca mi cumpleaños, no voy a comer torta el 25 de marzo, pero no importa, todo sea por la salud”, concluyó.

Samuel Suárez - diario OJO

Fuente: Instarándula

