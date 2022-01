¡Fuerte y claro! Flavia Laos se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber realizado un romántico viaje a Cusco con Jay Alvarrez, con quien fue ampayada siendo bastante cariñosa en el aeropuerto, mientras que su expareja Patricio Parodi la pasaba increíble en Miami con Luciana Fuster.

Y es que frente a ello, Samuel Suárez, creador del portal web de espectáculos “Instarándula”, no pudo dejar de pronunciarse al respecto mediante sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos no dudo en referirse a los días que pasaron los influencers en la ciudad imperial, y no se guardó nada al responder a las declaraciones que dio ella recientemente, alegando que solo eran amigos y que recién se estaban conociendo.

“¿Flavia y Jay? Nadie dijo que iban a ser pareja, que se iban a casar, que iban a tener hijitos e iba a ser el reemplazo de Pato. No, yo creo que Flavia se ha dado su gustito caletita, porque no ha posteado nada, él tampoco, pero no, son amigos”, comenzó diciendo el comunicador, fiel a su estilo.

Recordemos que la parejita fue ampayada en Cusco por varios usuarios. Incluso, la misma actriz subió una curiosa fotografía de lo que habría sido una noche especial que terminó con la cama destendida de la modelo, así como el uso de preservativos, según evidenció el influencer.

