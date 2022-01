Se las olía. El portal “Instarandula” publicó las explosivas declaraciones de la mejor amiga de Flavia Laos, Valeria Flórez. Según la conductora de “Un día en el Mall”, a la influencer de ojos azules no le gustaba que Patricio Parodi jalara a Luciana Fuster a la radio y al canal dónde ambos trabajaban.

La presentadora también confesó que incluso la actriz tenía sospechas que entre su expareja y “Lu” había algo más que una amistad.

“A mí no me consta, y creo que a Flavia tampoco, porque nunca salió nada, alguna prueba de que algo haya podido pasar o no, pero sí, por supuesto, a Flavia le molestaba el hecho de que la esté jalando todo el tiempo, porque la jalaba hasta Pachacamac, y de ahí para la radio, entonces todo el rato estaban, todo el día juntos”, comentó durante el espacio de Willax TV.

Foto: (Instagram/@instarandula).

“Flavia obviamente ha sido una chica que ya, obviamente no va a mostrar cómo que le fastidia, pero a cualquiera le molestaría todo el rato. Sobre todo sabiendo, o con los rumores que hay acerca de Luciana Fuster, cómo ha salido con uno, con el otro, de repente con el novio de alguien. A cualquiera le preocuparía, es algo completamente normal, no es que necesites ser una extremada celosa para poder sentir eso”, añadió.

Por último, Flórez aprovechó para darle con palo a los exintegrantes de “Esto es guerra”, quienes acaban de llegar de Disney donde celebraron el cumpleaños de la modelo.

“Lo que sí, el video dónde ella ya lo está cargando, hasta ella misma dice: ‘Si esto no es amor, no sé qué es’, ya prácticamente lo dicen, confirmadito. Abrazaditos en el carro, con la mano. Ellos de verdad que la nariz de Pinocho les va a crecer hasta Pachacamac”, sentenció.

