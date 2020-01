Sandra Arana le responde claro a Karen Schwarz por decir esto

Sandra Arana se refirió a los comentarios que hizo Karen Schwarz respecto a que como conductora no era culpable de lo que decían sus excompañeros en Espectáculos. "Cada uno es responsable por lo que dice, es tu boca y sobre todo cuando es un programa en vivo. Es lo que te sale de corazón y me parece bien que haya dicho eso", indicó.

Sobre las críticas que ha recibido Nicola Porcella y Angie Arizaga, de parte de Jely Reátegui, quien los calificó de "insufribles" y hasta de "puertas", Sandra Arana respondió: "Creo que todas las personas tienen que estudiar, las cosas no son tan fáciles, pero si te preparas porque no hacer algo más. Hay un estigma (de que los chicos realities) no son inteligentes, eso no es cierto. A ella la agredieron primero y después reaccionó. Hay que tener ética en el trabajo y no rajar de tus compañeros, esa chica se ha confundido. Me parece innecesario, una crítica cuando es con burla y con sorna deja de ser critica. A mí no me perece, hay formas de hacerlo, hay que superarse a base de estudio", precisó.









