¡Hasta el altar! La cantante Sandra Muente causó revuelo en sus redes sociales tras revelar una inesperada noticia junto a su actual pareja Ricardo Nuñez, quien es un músico 25 años mayor que ella. Sin embargo, a pesar de todo, vienen demostrando que el amor no conoce de tiempos, ni edades y viven a plenitud su romance.

A través de cuenta oficial de Instagram, la artista dio a conocer la feliz noticia de su compromiso.

“Nos vamos a casar. Anoche, fue la noche más bonita de toda mi vida. Rik me preparó una cenita sorpresa para ir cerrando nuestro viaje en Vichayito. Cenamos sushi y conversamos de lo hermosos que han sido estos casi 5 años juntos. Me abrazó, me dió un beso hermoso, y nos quedamos mirándonos como tontos un rato largo. Después llegó el postre que era en realidad un anillo hermoso que hizo que yo casi salte hasta el techo” , comenzó escribiendo la cantante.

“Sé el esfuerzo grande que esto significó por que realmente no es que la economía esté en su mejor momento por aquí. El me dijo algo así como: ‘A veces dejamos la felicidad en segundo plano, pero tu carita en este momento paga TODO’. Entonces me puso el anillo en la mano que conecta directo con el corazón”, finalizó la participante de “El dúo perfecto”.

No cabe duda que el amor mueve todo tipo de fibra y hace posible lo inimaginable.