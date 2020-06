Silvia Nuñez del Arco, esposa de Jaime Bayly atraviesa por un buen momento familiar, hecho que para muchos usuarios significa haberse sacado la lotería tras casarse con el periodista y escritor peruano. Por ello, cuestionan que la joven diga que su “pasado la define”, cuando solo conocen de ella que le ha dado una hija al polémico “tío terrible”.

“Mi pasado me define. ¿Qué pasado? Fuiste chibola 5 minutos y luego Bayly te llevó a una isla a ser madre y esposa el resto de tu juventud. Tu vida es jodidamente tranqui”, escribió la usuaria @La Dueña del Alboroto.

Asimismo, otro usuario cuestionó a Silvia por dejar todo por seguir a Bayly, “Cuando era niña y veía las entrevistas que le hacía Bayly, decía ella es mi ídolo. Deja la universidad para seguir sus sueños (ser escritora), es una mujer súper autodidacta. Pero dejarlo todo para ser la mujer de "alguien" y escribir libros pedorros no cuenta como una buena elección”, le dijo @D’arcy.

Sin embargo ahí no quedó los comentarios en contra de Nuñez del Arco, pues @La Dueña del Alboroto volvió a pronunciarse. “Son gente mega rara. Además no sé que más podría escribir de que es "chica mala". Like she is not. Salió embarazada de un tío mayor, que la acogió, le da casa, techo, comidas, lujos y una hija feliz. Osea, le ha ido muy bien en la vida. Ese afán de darse de bohemios no les queda”, precisó.

Finalmente, otro usuario llamado @Pepperlander dio un contundente comentario en contra de joven escritora. “Encontró a un sugar daddy a su medida, de doble filo, que la publicitó y le dio un lugar. Pero, talento, cero; una snobista bruta del montón con aires de diva. Además, enana e insignificante”, precisó.