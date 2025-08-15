Hoy se lanzó oficialmente el tráiler de “El corazón del lobo”, la más reciente película de Francisco J. Lombardi, uno de los directores más reconocidos del cine peruano. Basada en la novela “El miedo del lobo” de Carlos Enrique Freyre, la cinta propone una mirada cruda, íntima y conmovedora al interior de la organización terrorista Sendero Luminoso, narrada desde los ojos de un niño amazónico.

La historia sigue a Aquiles, un niño asháninka de nueve años secuestrado de su aldea y forzado a crecer en medio del adoctrinamiento y la violencia, sobreviviendo impulsado por un único objetivo: escapar y reencontrarse con su padre. El relato muestra su transformación de víctima a combatiente y su desesperado intento de huir.

“Este proyecto nos permite revisitar un periodo doloroso de nuestra historia reciente desde una perspectiva poco explorada: la de un niño arrebatado de su mundo y obligado a sobrevivir en un entorno hostil”, comenta Lombardi.

Rodada en Tarapoto y Pariamarca durante octubre y noviembre de 2024, la producción incorpora diálogos en español y asháninka para preservar la riqueza cultural del relato. El guion, escrito por Augusto Cabada y el propio Lombardi, equilibra la dureza de los hechos con la sensibilidad del testimonio infantil.

El elenco está encabezado por Victor Acurio (Willaq Pirqa), el debutante Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, Martín Martínez, Jose Fernández, Alberick García y Martín Velásquez.

Producida por La Soga Producciones, “El corazón del lobo” tuvo una exhibición especial el pasado 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima (FCL), donde logró llenar la sala en su primera presentación.

“El corazón del lobo” llegará a las salas de cine el 2 de octubre de 2025, en una distribución exclusiva para la pantalla grande.