Imaginarse dentro de La Noche Estrellada, caminar entre colores y formas inspirados en Monet o descubrir el universo de grandes maestros del arte a través de proyecciones gigantes ya es posible en Lima. “Genios del Arte – The Experience” propone una nueva forma de acercarse al arte: vivirlo con todos los sentidos.

La experiencia transforma el 4.º piso de Plaza San Miguel, sobre el Patio de Comidas, en un impresionante recorrido inmersivo donde el arte, la música, la tecnología y los efectos visuales se combinan para transportar al público a diferentes épocas y universos creativos.

Estará disponible hasta el 31 de octubre y las entradas están a la venta en Joinnus.

Los visitantes podrán encontrarse con los mundos de Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt, Katsushika Hokusai y el Pop Art, en una propuesta que reúne más de seis universos artísticos y convierte las obras en una experiencia visual completamente envolvente.

EL PÚBLICO SE CONVIERTE EN PROTAGONISTA

“Genios del Arte – The Experience” rompe con el concepto tradicional de una exposición. Aquí no existen únicamente cuadros para observar: las imágenes se proyectan a gran escala, la música acompaña el recorrido y el espectador se encuentra rodeado por el universo de cada artista.

Proyecciones monumentales, ilusiones ópticas, realidad virtual, actores en vivo y teatro inmersivo forman parte de un recorrido de aproximadamente 60 minutos, diseñado para conectar el arte con las emociones y los sentidos.

Además, la experiencia cuenta con numerosos espacios visuales ideales para fotografías y contenido digital, convirtiéndose en una propuesta atractiva para familias, jóvenes, amantes del arte y creadores de contenido.

DE LOS GRANDES MAESTROS A LA TECNOLOGÍA

La propuesta reúne en un mismo espacio diferentes épocas y estilos para mostrar cómo la tecnología puede transformar la manera en que conocemos a los grandes referentes de la historia del arte.

Las pinceladas de Monet, el universo de Van Gogh, la genialidad de Da Vinci, el simbolismo de Klimt, la fuerza visual de Hokusai y la irreverencia del Pop Art cobran una nueva dimensión mediante imágenes, movimiento, sonido y efectos especiales.

El resultado es un viaje que busca sorprender tanto a quienes conocen de arte como a quienes quieren descubrirlo de una manera diferente.

UNA EXPERIENCIA QUE INVITA A VIVIR EL ARTE

“Genios del Arte – The Experience” llega con el objetivo de acercar el arte a nuevas generaciones y demostrar que una exposición puede ser también una experiencia tecnológica, entretenida, educativa y emocionante.

“Genios del Arte – The Experience” invita a Lima a dejar por un momento el papel de espectador y convertirse en protagonista de un viaje donde las obras de los grandes maestros dejan de estar en un museo para cobrar vida alrededor del público.