Sebastián Lizarzaburu decidió romper su silencio y se comunicó con Samuel Suárez para aclararle que no existe posibilidad alguna de retomar su relación sentimental con Andrea San Martín. Y es que recordemos que el periodista confesó que había escuchado algunos audios que le envió el modelo a la influencer, dejando entrever que “aún habrían sentimientos de por medio”.

A través de su cuenta de espectáculos “Instarándula”, el comunicador expuso el fuerte y tajante mensaje que le dejó el popular ‘Hombre Roca’. “Aguanta, aguanta, no Samuel. No te equivoques y no estés diciendo o haciéndoles pensar a la gente cosas que no son, ni volverán a ser”, comenzó diciendo.

“Andrea y yo somos padres, hay amistad y confianza y cariño. Pero como pareja, se intentó una y otra vez, y no volverá a pasar, porque no funciona. No funcionó y no funcionará” , agregó el fisicoculturista.

En ese sentido, Lizarzaburu aseguró que respeta la opinión del periodista de espectáculos, pero niega que hayan sentimientos románticos hacia la madre de su única hija. “Si te escribo por interno es porque respeto tu trabajo y te estimo por los años que hemos trabajado juntos en el mismo medio”, sentenció.

Por su parte, el popular ‘Samu’ le agradeció la aclaración. “Ok Sebastián, tú eres el protagonista de esta historia y si das por descartado el hecho, queda registrado aquí. Gracias por la consideración de escribirme”, expresó.

