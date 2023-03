Andrea San Martín y su expareja, Sebastián Lizarzaburu, se encuentran en el ojo público luego de la divertida trasmisión EN VIVO que realizaron mediante sus redes sociales, donde no dudaron en bromear y hasta ‘trolearse’ el uno al otro.

En un momento, la modelo se dirigió al padre de su primera hija y le pregunt: “¿Qué fue bebé?”, generando la reacción del fisicoculturista. “ Oe, para empezar, no me digas bebé, no andes con tu chibolada, habla bonito” , respondió entre risas.

Por otra parte, el popular ‘Hombre roca’ también señaló en dicho EN VIVO que entre él y Andrea no pasará más que una amistad, pues ambos van a ser padres siempre de su pequeña Maia.

“El cariño que le tengo a Andrea exitirá siempre. La amistad existirá siempre, pero el amor como relación de pareja, eso ya no funcionó. Somos felices así, estamos tranquilos así, y mi hija es feliz, que es lo más importante para mí”, escrcibió en sus redes.

Por su parte, Andrea San Martín reafirmó lo dicho por su expareja y advirtió a sus seguidores que la verán siempre al lado de Sebastián.

TE PUEDE INTERESAR