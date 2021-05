Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín han demostrado que tienen una gran relación. Es más muchos fanáticos de los modelos aseguran que se habrían reconciliado, sin embargo, la pareja no ha querido confirmar la noticia.

Este domingo 9 de mayo, el ‘Hombre roca’ emocionó a todos sus seguidores al dedicar un tierno saludo a Andrea por el Día de la madre en sus redes sociales.

Lizarzaburu mostró una foto familiar de un viaje que hizo con San Martín y sus hijas al sur del país. En la imagen se ve a la Ojiverde y al modelo cargando a Lara y Maia, respectivamente.

“Feliz día a esta mami”, subió Sebastián en sus historias de Instagram. Minutos antes, el recordado integrante de EEG saludó a su progenitora.

Recordemos que Melissa Paredes se refirió a los rumores de una posible reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. Y es que para la conductora de ‘América Hoy, la parejita habría retomado su relación amorosa.

“Yo los conozco más (a Sebastián y Andrea), creo que ahí… amigos, amigos no son. Lo que vemos es otra cosa. También creo que son más que amigos, pero de igual forma me gusta verlos felices y disfrutando de su amor si es que lo hay, pero a mí me parece que sí (hay amor) porque ojo de loca no se equivoca”, señaló la también actriz al diario Trome.

