Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu sufrieron el susto de su vida durante su viaje a Yungay, en Huaraz, región Ancash. Ellos se disponían a llegar hasta una laguna, pero la trocha era muy angosta y, sumado a la lluvia, el viaje se tornó bastante peligroso.

“Realmente es super peligroso, la trocha, la subida es super angosta y la lluvia ha hecho que se caiga esto (señala las piedras), no hay pase, me da miedo pasar”, contó Lizarzaburu durante un video publicado en su cuenta de Instagram.

En otro momento relató que, pese a su experiencia manejando autos, fue la primera vez que sintió mucho miedo.

“Es la primera vez en mi vida que me cag-- de miedo, he estado pálido (...) Era imposible seguir subiendo, patinamos demasiado, estas super asustado”, comentó.

Como se recuerda, Andrea San Martín llevó a sus dos menores hijas al viaje, Maia (hija de Sebastián) y Lara (hija de Juan Victor). Por esta razón, Sebastián se sintió aún más preocupado por la seguridad de las pequeñas.

“Estábamos retrocediendo pero llegué a una parte que estaba en abismo. No podía seguir retrocediendo, no podía salir ni para avanzar ni para retroceder y estaba el abismo atrás. Es la primera en mi vida que me sentí con miedo, saber que tenía a las niñas y ser el único que podía sacarlas... me quedé en shock”, agregó.

Andrea San Martin viaje a Yungay | diario ojo

