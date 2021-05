Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín finalmente confirmaron que están juntos otra vez tras varias semanas de rumores. La pareja apareció en ‘Magaly TV La firme’, donde el ‘hombre roca’ contó que el amor entre ellos nunca desapareció.

Durante el programa, la ‘ojiverde’ comentó que no intentaron ocultar su reconciliación, pero se dieron un tiempo para reconectarse: “No era tanto por clandestino sino ¿sabes por qué? Me gusta porque esta vez nos pudimos dar la oportunidad de salir”.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu reveló que ambos se dieron cuenta de que los sentimientos seguían intactos. “Lo que yo sentía era lo mismo que ella sentía, que era que nunca desapareció ese amor, esa complicidad, esa química que siempre existió entre nosotros”, señaló.

Andrea San Martín recordó que cuando eran más jóvenes, no pudieron manejar su relación: “Pero no supimos manejar nada, no estábamos preparados”.

En ese sentido, el ‘hombre roca’ indicó que tenían que evaluar la reconciliación porque hay dos niñas de por medio. “Más allá de la decisión de regresar porque nos queremos, hay que evaluar la decisión antes de porque involucra a una familia”, explicó.

