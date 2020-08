Sebastián Lizarzaburu habló fuerte y claro sobre el incidente que vivió su madre, quien habría sido agredida por el futbolista Ray Sandoval. Al inicio del enlace con el programa “América Hoy” Sebastián comentó: “La gente sabe que yo ando fuera de escándalos hace mucho tiempo, literal, yo no estoy muy metido ahorita en el tema farándula porque decidí separarme por temas personales, familiares y demás; ahora solo me dedico a trabajar, a mi hija, a mí”, señaló.

Y sobre el caso de agresión que habría vivido su madre, él contó: “Yo no estaba en la casa de mis papás esa noche, yo estaba en la casa donde estoy ahorita, con unos amigos donde estamos armando un gimnasio, y yo me quedé a dormir ahí esa noche porque estábamos trabajando hasta la madrugada, y mi mamá me llamó desesperada, obviamente preocupada, porque el serenazgo que estaba en la zona del edificio, había visto el acto delincuencial y obviamente la llamaron urgente”.

Sebastián precisó: “Lo que pasó fue lo siguiente: eran las 10 y cuarenta de la noche, después del toque de queda, ingresa el auto de Ray Sandoval, el jugador o exjugador de fútbol, no lo sé, ingresa con Andrea Miranda, que es mi ex, ingresan al estacionamiento, que es abierto, puedes ingresar, están todos los carros de los edificios, ingresó a toda velocidad, se cuadró al lado de la camioneta de mi mamá, se bajaron del carro con una botella de trago, vino, si no me equivoco, porque encima la dejaron ahí tirada, empezaron a reventarle la luna del auto y se metieron al carro y retrocedieron a toda velocidad, chocaron dos autos más al salir, por la desesperación, y casi atropellan a la serenazgo la que vio todo, la que informó, y ella lo que ha hecho es perseguirlos en su moto, y en la avenida Canevaro, han chocado nuevamente y ahí los han atrapado, y los han enviado a la comisaría de Lince”, indicó.

Para finalizar el enlace, Sebastián dijo: “Hasta ese momento, mis papás no tenían conocimiento de quiénes eran, yo pensé que eran choros, delincuentes que han querido robar y se han dado a la fuga, y hasta ahí, nadie creía absolutamente si fuese alguien conocido, en qué cabeza”.