Sebastián Lizarzaburu estuvo como invitado especial en “En boca de todos”, donde sorprendió a propios y extraños al revelar que su expareja Andrea San Martín se ha vuelto nuevamente una persona “muy especial” para él.

Recordemos que desde hace algunas semanas se viene rumoreando sobre una posible reconciliación entre ellos, tras ser captados disfrutando de un hermoso viaje familiar a Ica.

“Supongo que me están preguntando por el lado amoroso y no hemos hablado de sobre ese tema. No hemos concretando nada. No lo descartaría (retomar su relación) porque a mí no me gusta descartar nada”, comenzó diciendo.

“Ella es una persona especial para mí, más allá que sea la mamá de mi hija. Es la persona que me acompañó de ser niño a ser hombre y ella estuvo a mi lado en esa transición. Entré a la televisión, me mudé, me compré mis cosas y ella siempre estuvo ahí”, agregó muy emocionado.

Por último, del popular ‘hombre roca’ también se animó a confesar que ha retomado su relación amical con Andrea, luego de haber estado bastante distanciados durante años.

“Siempre hemos sido amigos, perdimos eso por los conflictos, pero hemos recuperado esa cercanía, la complicidad que había”, expresó.

