Este miércoles 20 de octubre, Melissa Paredes y su aún esposo el ‘Gato’ Cuba fueron noticia y no por sus innumerables muestras de amor, sino por el “ampay” de Melissa Paredes con su bailarín y el anuncio del fin del matrimonio entre el futbolista y la modelo. Sin embargo, la pareja ya daba señales de que la relación estaba muriendo y las revelaremos aquí.

SEÑAL 1

Hace algunos días fue el bautizo de la hija de Melissa y el ‘Gato’. Sin embargo, a diferencia de otras oportunidades, ambos no subieron fotos familiares en sus redes sociales, por el contrario, subieron fotos por separado, cada uno con su hija.

SEÑAL 2

Durante el programa “América Hoy”, cuando Melissa Paredes cumplía cuarentena por tener Covid-19. se enlazaron con ella para hacerle un test, en el cual conocerían qué tan tóxica es. En aquella oportunidad, debido a sus respuestas, la psicóloga Lizbeth Cueva, deslizó que el desinterés por lo que haga su esposo, podría significar que Melissa no amaba al futbolista.

SEÑAL 3

Al ser advertida por la psicóloga Lizbeth Cueva, de que probablemente Melissa ya no amaba a el ‘Gato’ Cuba. En esa oportunidad la modelo no negó nada, por el contrario evadió el tema y trató de evadir las preguntas, enseñando a su gato en cámaras.

SEÑAL 4

“Al parecer, yo también necesito terapia”, fue así como la conductora de “América Hoy” y participante de “Reinas del Show”, respondió ante la posibilidad de que ya no amara a su esposo, como deslizó la psicóloga Lizbeth Cueva.

SEÑAL 5

Habló de su esposo como si fuera su expareja y lo comparó con su exnovio, Ignacio Baladán: “Con Ignacio, por ejemplo, no me voy ni a la China, no hay forma. Pero me imagino que con el papá de mi hija, sí me iría”. En esa oportunidad su comentario no tenía relevancia, pero hoy con la confirmación de su ruptura, su declaración del 15 de octubre fue una señal más de que ya estaban separados.

