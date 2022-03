El actor Sergio Galliani, esposo de Connie Chaparro, denunció que han instalado un motor de ascensor al frente de su casa de playa, ubicado en el balneario de Punta Hermosa.

Este hecho le afecta económicamente puesto que compró dicho predio - en otras cosas - para alquilar a los bañistas en temporada de verano. Galliani Connie, su hijo y su perro viven en dicha urbanización desde hace 15 años, pero hace cuatro años colocaron un motor de ascensor sin explicación alguna.

En declaraciones al dominical “Día D” de ATV, el cantante indicó que jamás pensó construir su casa para ver un “armatoste”.

“Yo no soy una persona que le gusta meterse en líos (…) Pero, a mí no me gusta la injusticia y yo he aguantado, he aguantado. Este predio que vez, es mi casa, este es mi negocio también de alguna manera esto me da renta, yo también alquilo es un ingreso para mi para mi familia, pero yo no voy a alquilar este departamento con ese ascensor ahí, nadie me lo va a querer alquilar”, comentó.

Sergio Galliani

Aclaró que, por Ley, el motor puede ser retirado y que “la Municipalidad (de Punta Hermosa) ya tiene todo para hacerlo, pero no lo hace”.

“Hace unos años nos vinimos aquí con la familia para gozar de la naturaleza y para tener esta hermosa vista al mar. Lamentablemente, hoy en día abro mi puerta para ver mi sunset hermoso de Punta Hermosa de todos los días y me encuentro con este motor de ascensor”, comentó el cantante.

“Antes veía el sunset, pero ahora veo el motor ascensor que es del tamaño de mi puerta para eso hay parámetros en toda la urbanización”, sentenció.

