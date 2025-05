El reconocido productor musical Sergio George, responsable de éxitos que marcaron la historia de la salsa y la música urbana, lanzó oficialmente su primer disco como artista principal: ATACA SERGIO! Presents: Urban Salsa Sessions, un ambicioso proyecto que reunió a una nueva generación de voces con leyendas del género.

A lo largo de once canciones, artistas como Jay Wheeler, Fariana, Oscar D’León, Juanes, Ryan Castro, Justin Quiles, Mike Bahía, Noriel, Skip Marley y Anthony Ramos se sumaron a esta propuesta única. Foto: Difusión.

Como parte de esta celebración, el productor llegó al Perú la semana pasada para compartir con la prensa y sus seguidores no solo este lanzamiento, sino también su cumpleaños número 64.

El álbum, que se estrenó en plataformas digitales, incluyó la destacada participación de la peruana Yahaira Plasencia, quien unió su voz a la de Wisin en el tema “La vida es una fiesta”, una canción llena de ritmo, energía y celebración, que generó gran expectativa entre los fans de ambos artistas.

Sergio George celebró su cumpleaños número 64 en Perú. Foto: Difusión

Con más de 45 años de trayectoria, Sergio George presentó esta producción como un manifiesto musical que rompe moldes: la salsa no compite con lo urbano, conversa con él, lo cuestiona y lo reinventa.

A lo largo de once canciones, artistas como Jay Wheeler, Fariana, Oscar D’León, Juanes, Ryan Castro, Justin Quiles, Mike Bahía, Noriel, Skip Marley y Anthony Ramos se sumaron a esta propuesta única.

“La vida es una fiesta” no solo marcó un hito para Yahaira Plasencia, quien volvió a trabajar bajo la dirección musical de George, sino que también la posicionó a nivel internacional junto a uno de los íconos del reguetón.

Entre los temas más comentados del álbum están:

* La Puerta (con Jay Wheeler)

* La Gata y el Ratón (con Fariana, Juanes y el sample original de Cheo Feliciano)

* Me Das Fever (con Oscar D’León, Skip Marley y Elena Rose)

* Gracias (con Mike Bahía y Anna Sofia)

* I Was The One, la única canción en inglés, interpretada por Anthony Ramos y coescrita con Nasri (Magic!)

Con este disco, Sergio George reafirmó su visión artística, alejándose de la nostalgia para proponer una nueva manera de entender la salsa en el presente. Su visita al Perú significó un reencuentro con un público que lo admira y una oportunidad para celebrar un nuevo capítulo en su carrera.

ATACA SERGIO! Presents: Urban Salsa Sessions ya está disponible en todas las plataformas digitales.