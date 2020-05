El productor cubano Sergio George elogió a la cantante nacional Amy Gutiérrez y aseguró que tenía una voz tan especial como la de Christina Aguilera.

En comunicación con “En boca de todos”, Sergio George explicó que Amy Gutiérrez es de las pocas cantantes latinas que tiene este tipo de voz.

“Amy Gutiérrez me recuerda mucho a Christina Aguilera cuando era jovencita. Una voz especial y en español no se encuentra muchas cantantes así, en latinas", señaló el productor cubano,

George indicó que si bien hay muchas estadounidenses con este talento especial, ninguna logra cantar bien en nuestro idioma:

"Americanas (estadounidenses) sí encuentras, pero no cantan muy bien el español y no hablan el idioma muy bien. Pero netamente en español una cantante como Amy no se encuentra todos los días, te lo juro que no”, expresó Sergio George.

