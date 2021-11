Yahaira Plasencia es uno de los jales de ‘El artista del año’ y sorprendió a todos con su interpretación de ‘Bichota’ y ‘Estoy enamorada de mi país’ en la primera gala. Ante ello, Sergio George opinó sobre la performance de la salsera y aprovechó para aconsejarla.

Según el productor discográfico, la ‘Patrona’ debe trabajar un poco más en la afinación y respiración al momento de cantar y bailar al mismo tiempo.

“Muy bien, tiene que trabajar un poco más lo que es la afinación. Cantar y bailar, la afinación y la respiración, también le he dicho de estas cosas por teléfono. Todavía falta un poco más de trabajo en eso, pero va muy bien. No es fácil”, comentó en ‘América Hoy’.

Magaly apoya a Sergio George tras críticas a Yahaira

Al respecto, la ‘Urraca’ Magaly Medina no pudo evitar comentar sobre las apreciaciones del músico y aprovechó para meterle su chiquita a la interprete de ‘Cobarde’.

“Sergio George la aterrizó al llano de una forma muy vergonzosa, yo creo que Sergio George ya no está siendo su productor musical, parece su crítico más feroz, su enemigo... Si mi productor me deja como una aprendiz de cantante yo lo despido”, expresó en un inicio.

“Sergio George le ha dicho que no puede cantar y bailar a la vez, por eso me cae bien Sergio George... Le dijo tú eres una aprendiz todavía, aprende a respirar, aprende técnicas vocales y luego hablamos, yo creo que nuevo disco con Sergio George no va a haber... Hasta penita me da que la hayan evidenciado de esa manera y ella tan alucinada que andaba”. agregó entre risas.

