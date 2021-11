¡No pudo con su genio! Magaly Medina no se calló nada y se refirió a la última edición del programa “América Hoy”, donde estuvo de invitada Yahaira Plasencia para tocar el tan polémico tema de la infidelidades en la farándula local.

“Estuvo Yahaira Plasencia con Christian Domínguez en el programa de la Ethel, hablando nada más y nada menos, que de infidelidades(...) Dicen que el infiel no cambia, sino que descansa”, comenzó diciendo la conductora.

“Ahora da cátedras de fidelidad, solo faltaba en ese panel Melissa Paredes, justificando la infidelidad. Se pasan ah... ¿Ella está en la etapa de cambio o descanso?”, agregó entre risas.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Urraca’ criticó que hayan invitado a la salsera y al cumbiambero para hablar sobre la fidelidad, debido a sus distintos escándalos públicos por presuntas traiciones a sus respectivas parejas.

“Bueno, quién sabe, no lo hemos visto, el ser humano es tan cambiante, buscanreinventarse. Pero a mi me da risa que dos personas que no tienen ninguna autoridad moral para hablar de infidelidad, los ponen ahí”, finalizó.

