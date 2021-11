¡Fuertes declaraciones! Tommy Portugal sorprendió a propios y extraños al referirse a la nueva relación que tiene su expareja, Estrella Torres, con el modelo Kevin Salas.

Y es que recordemos que el cumbiambero y la exintegrante de Puro Sentimiento terminaron una relación de más de 7 años, con convivencia incluida y hasta con planes de matrimonio.

“En realidad lo he visto en la tele, cuando he salido con Estrella, pero no lo conozco personalmente (...) Obviamente siempre le deseo lo mejor, hemos quedado muy bien, como amigos”, comenzó diciendo Tommy.

Asimismo, sobre el video donde Tony Rosado le aconseja volver con Estrella Torres, señaló lo siguiente: “Tony es nuestro amigo y él tiene un sentido del humor un poquito peculiar. Porque en realidad hemos estado bromeando entre nosotros, cosas que no debieron haber salido, pero nunca falta el que graba y cuelga todo con esa intención”, agregó para El Popular.

Finalmente, descartó estar interesado en iniciar una nueva relación a estas alturas de su vida, pues está centrado en su carrera artística.

“Yo estoy soltero, enfocado en mi trabajo, Estrella también está con su relación. En realidad no tengo en mente ahorita entrar a una relación nuevamente, quiero estar enfocado en mi música”, finalizó.

