El sonido de la salsa moderna tiene muchas voces, pero hay un nombre que ha contribuido a conectar generaciones y llevar el género a escenarios de todo el mundo: Sergio George. El reconocido productor musical ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la 13.ª edición de los Premios La Musa 2026, celebrada el 14 de octubre en el Flamingo Theater de Miami, donde fue distinguido como “El Rey de la Salsa Moderna”.

El reconocido productor musical ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la 13.ª edición de los Premios La Musa 2026. FOTO: Difusión.

El reconocimiento le fue entregado por el actor y cantante Anthony Ramos, en una ceremonia que celebró el aporte de los grandes creadores de la música latina. Con más de cuatro décadas de carrera, George ha construido una trayectoria que trasciende la producción musical: su trabajo como arreglista, pianista, compositor y productor ha contribuido a definir el sonido de la salsa contemporánea y a acercarla a nuevas audiencias.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con figuras fundamentales como Celia Cruz, Tito Puente, La India, Tito Nieves y Víctor Manuelle, además de Marc Anthony, DLG, Jennifer Lopez, Prince Royce y Servando y Florentino. Su capacidad para combinar las raíces de la salsa con nuevas sonoridades ha sido una de las claves de su influencia en la música latina.

Su trayectoria suma 19 premios GRAMMY y Latin GRAMMY, más de 50 nominaciones y cuatro reconocimientos como Productor del Año en los Latin GRAMMY, según la información difundida por la organización. Entre las producciones que llevan su sello creativo destacan “La Negra Tiene Tumbao”, de Celia Cruz; “Vivir Mi Vida”, de Marc Anthony; y el proyecto Salsa Giants, ejemplos de su capacidad para honrar la historia de la salsa mientras la proyecta hacia nuevas generaciones.

Una noche de reconocimiento, gratitud y futuro

Al recibir la distinción de manos de Anthony Ramos, Sergio George protagonizó uno de los momentos más destacados de la ceremonia al expresar su confianza en el futuro musical del artista y su potencial dentro de la salsa.

“Anthony Ramos va a ser la cara de la salsa en el futuro, se los juro”, afirmó el productor, destacando su apuesta por las nuevas generaciones y por la continuidad de un género que sigue evolucionando y conquistando públicos en todo el mundo.

Su trayectoria suma 19 premios GRAMMY y Latin GRAMMY, más de 50 nominaciones y cuatro reconocimientos como Productor del Año en los Latin GRAMMY. FOTO: Difusión

Su discurso también tuvo un lado profundamente personal. George agradeció a sus padres, fallecidos hace dos años, y recordó a su familia en una noche especialmente significativa para su carrera. Asimismo, expresó su gratitud a artistas como Tito Nieves, Marc Anthony y La India, figuras que forman parte de su recorrido en la música latina.

Sus palabras reflejaron los vínculos personales y profesionales que han acompañado al productor durante décadas, así como el respeto que ha construido entre artistas de distintas generaciones.

Un legado que sigue mirando hacia adelante

La influencia de Sergio George no se limita a las canciones que ha producido. A lo largo de su carrera, ha impulsado proyectos colectivos, reunido grandes intérpretes y contribuido al desarrollo de artistas, guiado por la convicción de que la salsa puede seguir renovándose sin perder su identidad.

Ese espíritu también se reconoce en una de sus expresiones más características: “¡ATACA SERGIO!”, una frase que se ha convertido en parte de su sello musical.

Su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos representa un nuevo capítulo en una trayectoria que ha contribuido a llevar la salsa a la escena musical global. El reconocimiento celebra al creador detrás de arreglos, producciones y composiciones que han marcado distintas épocas del género, y reafirma el lugar de Sergio George entre las figuras que han dado forma a la música latina contemporánea.