El reconocido productor musical, Sergio George, fue entrevistado por “Domingo al Día” y habló sobre el potencial de Yahaira Plasencia e inevitablemente sobre Jefferson Farfán.

Sergio George contó que Yahaira Plasencia nunca le habló de Jefferson Farfán y fue él quien le preguntó. Además, negó una vez más conocer a la “Foquita” Farfán.

“No sigo fútbol y cuando fui allá, me enteré que era un futbolista querido, una gloria del Perú, pero no sé quién es, no lo conozco (...) Nunca (Yahaira) me mencionó el nombre de él. Se lo emocioné yo a ella. Le pregunté a ella y yo investigue un poco, pero ella nunca me ha hablado de él”, reveló el productor musical.

Tiene talento

Sergio George asegura que Yahaira Plasencia tiene talento y por eso decidió trabajar con ella.

“Yo decidí trabajar con ella por el potencial que vi en ella (...) Yo la vi en video, en Youtube, pero quería saber si cantaba o que no era una mentira y la llevé al estudio para tratar su voz”.

“Ella canta. Tiene el paquete completo, canta, baila, entretiene, tiene 10 a 20 shows a la semana. Si creen que es una mediocre como dice la gente, entonces ¿por qué la contratan tanto?”, finalizó.