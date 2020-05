El reconocido productor musical, Sergio George, se comunicó esta noche con el programa Magaly TV La firme.

Sergio George no pudo evitar hablar de Yahaira Plasencia con quien ha trabajado dos temas musicales y está a punto de sacar un tercero.

El músico confesó que habló ayer con Yahaira, quien se encuentra en Rusia junto a Jefferson Farfán quien acaba de dar positivo a la prueba del coronavirus.

Sergio George confesó que no sabía que Yahaira iba a viajar a Moscú.

“No sabía que iba para allá, no es mi decisión. Mi decisión es que grabe pero en Moscú no hay estudios abiertos, pero que grabe donde sea”, dijo.

Sobre su estado de salud, Sergio George dijo que la escuchó sana, pero que no le preguntó si salió o no positiva a la prueba del COVID-19.

“Ella está bien, cuando hablo con Yahaira es totalmente de música, cosas personales no me meto en eso, ni me interesa. No le pregunté honestamente, hablé con ella ayer y está muy bien. Ella lo que está es ansiosa para grabar, en cuestión de salud y esas cosas me contesta bien, está todo bien”, finalizó.

