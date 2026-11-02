Desde Perú, Sergio George trabaja en una producción musical que llegará a uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos. El reconocido productor está detrás de “En Las Alturas”, una canción original navideña que desarrolla junto a músicos peruanos y que estrenará con el actor y cantante Anthony Ramos el próximo 26 de noviembre, durante la edición número 100 del tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York.

La producción pone en relieve el trabajo musical que George viene desarrollando desde nuestro país y la participación de talento peruano en un proyecto concebido para una audiencia internacional. La canción contará con tres versiones: español, inglés y spanglish, y será presentada por ambos artistas durante el desfile, que se transmitirá a través de NBC, Peacock y Telemundo.

Ramos es conocido por interpretar a Noah Díaz, uno de los protagonistas de “Transformers: el despertar de las bestias”, película estrenada en 2023. El actor y cantante viene trabajando con Sergio George en una nueva etapa musical vinculada a la salsa, que incluye un próximo álbum íntegramente en inglés producido por el músico. Entre sus recientes colaboraciones figuran “Wasn’t Even Lookin’”, “New York City” e “I Was the One”.

Sergio George también se une a Apple

A este proyecto se suma otro anuncio de alcance internacional. Sergio George colaborará con Apple en el lanzamiento de un Producer Pack para GarageBand y Logic Pro, que estará disponible en noviembre como parte de la actualización de Apple Creator Studio.

El paquete reunirá su característico sonido de piano y loops de salsa y latin jazz, además de percusión, metales y bajos. De esta manera, músicos y productores de todo el mundo podrán explorar e incorporar a sus propias creaciones sonidos vinculados a la trayectoria de uno de los referentes de la salsa moderna.

Los anuncios llegan después de que George ingresara, el pasado 14 de octubre, al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la 13.ª edición de los Premios LA MUSA, celebrada en Miami. El reconocimiento se suma a una carrera que acumula cinco premios GRAMMY y 16 Latin GRAMMY, y que incluye colaboraciones con figuras como Celia Cruz, Marc Anthony, La India y Luis Enrique.

Su trayectoria suma 19 premios GRAMMY y Latin GRAMMY, más de 50 nominaciones y cuatro reconocimientos como Productor del Año en los Latin GRAMMY. FOTO: Difusión

Con estos proyectos, Sergio George mantiene su apuesta por nuevas producciones y colaboraciones internacionales, mientras trabaja desde Perú en propuestas que conectan a músicos locales con plataformas y escenarios de alcance mundial.