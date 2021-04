Pocos días después de ser nominada a los Premios Heat como ‘Mejor Artista Región Sur’, la cantante Yahaira Plasencia ha protagonizado un escándalo al ser intervenida en una casa de Cieneguilla en medio de una fiesta COVID-19.

Pero por si eso no fuera poco, se han difundido imágenes de Yahaira Plasencia escondida en la maletera de un vehículo. Con esta acción intentó evitar ser vista por la Policía Nacional.

Luego del escándalo, el productor estadounidense Sergio George rompió su silencio y dedicó un mensaje a la “reina del totó”.

“En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up (mantén tu cabeza en alto)”, escribió Sergio George en el comunicado que Yahaira Plasencia compartió en Instagram.

Cabe resaltar que en el comunicado, Yahaira Plasencia pidió disculpas públicas por su fiesta COVID: “Quiero extender mis disculpas, principalmente, a la Policía Nacional (...) Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas que admiran, solo me queda decir que lo lamento”, señaló.

Fotos y videos: Instagram Yahaira Plasencia

