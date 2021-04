La cantante Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta tras difundirse imágenes donde la Policía Nacional la sorprende escondida en la maletera de un vehículo.

Hasta el momento, se conoce que Yahaira Plasencia realizó una fiesta el último viernes 23 de abril en una casa de Cieneguilla. Al lugar asistieron amigos y familiares de la salsera.

Tras la difusión de las imágenes, Yahaira Plasencia pidió disculpas públicas: Los detalles de esta intervención y cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo – que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes- prefiero reservarlos por el momento”, indicó en un comunicado.

“Solo puedo decir, que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, agregó en el comunicado publicado en Instagram.

La ‘reina del totó' admitió que cometió una imprudencia en medio de la segunda ola del COVID-19: “Entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero”.

Cabe resaltar que, junto a Yahaira Plasencia, también fue intervenido el chileno Pancho Rodríguez, quien fue vinculado sentimentalmente a la salsera.

