¡Se encienden las alarmas! Valery Revello, esposa del seleccionado Sergio Peña, realizó hace algunos días una trasmisión en vivo mediante sus redes sociales junto a sus dos amigas más cercanas, sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, es que la joven modelo mencionó a las ‘Chicas Tulum’.

Todo se habría dado cuando varios usuarios le preguntaron a Valery sobre si ellas “eran bandidas como ‘Las Chicas Tulum’”, haciendo referencia a Paula Manzanal, Macarena Gastaldo, Jamila Dahabreh y Jossmery Toledo.

“¿Las bandidas así como las chicas tulm? Te has equivocado de chat, este no es... Te has equivocado de en vivo (...) Solange es la nueva embajadora Tulum, put* que feo que te digan así, no la hago”, dijo entre risas la esposa del futbolista.

“Cállate, no digas eso. ¿Cómo nos van a mezclar con las chicas Tulum? No me estén preguntando por mi relación, o sea puede ser de mi, pero que no incluya a otra persona”, agregó la modelo al ver las preguntas sobre Sergio Peña.

Recordemos que hace algunos días, las popular ‘Chicas Tulum’ fueron vinculadas a una presunta “encerrona” con futbolistas como André Carrillo, Jefferson Farfán y el hermano de Sergio Peña.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO