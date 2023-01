Como para no creerlo. Shakira se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de haber estrenado su canción con Bizarrap, donde se dirige fuerte y claro hacia Gerard Piqué y su nueva relación con Clara Chía. Sin embargo, el escritor Jaime Bayly, soprendió a propios y extraños al confesar que en algún momento la cantante colombiana lo invitó a salir.

Todo se dio durante su conocida columna “El Francotirador”, donde el conductor de televisión recordó cuando entrevistó a la artista internacional cuando tan solo tenía 20 años de edad.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible; cuando quería conquistar el mundo con esa voz milagrosa (…) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche, y nadie volvería a mirarme así, ni siquiera ella, que, veinticinco años después, ya sabe muy bien que yo no valía aquella mirada de fuego”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Jaime Bayly contó que la propia Shakira lo llamó para invitarlo a ir al cine, sin embargo, él no aceptó porque en aquella época se encontraba casado con ‘Cassandra’, que en realidad vendría a ser su exesposa, Sandra Masías.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, Shakira volvió a mirarme como si solo yo existiera, y me sugirió con la mirada que la llamase. Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado (...) Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente que me invitaba al cine a ver Titanic. Y yo, cobarde, tratando de evitar mi propio naufragio, que se me hundiera el matrimonio con Casandra y ella se llevase a nuestras hijas, le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, agregó.

Por último, el escritor peruano comentó que si hubiera aceptado salir con Shakira, de repente hasta ahora podrían seguir juntos como pareja. “ Si hubiera tenido el mínimo valor de ir al cine con ella, si me hubiese dejado probar sus labios de veneno y miel, si nos hubiésemos extraviado en los laberintos del deseo, tal vez hoy estaríamos juntos, tendríamos hijos y no sé si seríamos felices” , precisó.

