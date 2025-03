Shawn Mendes se aproxima a Perú para ofrecer un espectacular concierto el próximo 1 de abril en Costa 21 de San Miguel. Tras seis años de ausencia, el artista canadiense envió un saludo a sus fans, expresando su emoción por regresar a suelo local. “Los amo mucho, nos vemos pronto”, sostuvo el cantante, quien llega gracias a su tour “Solo para amigos y familia”.

Mendes ha recorrido parte de Latinoamérica en este tour, visitando países como Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil. Sin lugar a dudas, pisar Lima es una gran emoción para el artista, quien ha confesado que Perú tiene un lugar importante en su carrera. “No puedo esperar a volver a su hermoso país. Estaré el 1 de abril en Costa 21. Te amo mucho, nos vemos pronto”, dijo Shawn en un alto a sus actividades.

El cantante acaba de culminar un exitoso recital en Argentina, donde sorprendió a sus fans al cantar “Gracias a la vida”, en memoria de Mercedes Sosa, y dedicó el tema a su público argentino. No se descarta que Mendes nos sorprenda con algún tema de nuestro país. Su performance lo ha consolidado como un ídolo juvenil, admirado por su sencillez y potente voz.

Shawn Mendes ha prometido repasar sus temas clásicos, como There’s Nothing Holdin’ Me Back, Treat You Better, Señorita, Wonder, Stitches, entre muchos otros. Además, llega para presentarnos su nueva producción discográfica.

Cabe señalar que aún quedan entradas para disfrutar de la magia de Shawn Mendes el próximo 1 de abril en Costa 21, San Miguel. Los tickets están a la venta en Teleticket. No se descarta que el artista arribe días antes a Perú para hacer algo de turismo, como ha hecho en otros países donde ha ofrecido shows. Recordemos que en enero, Shawn Mendes visitó Cusco.

