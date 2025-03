Dexter Holland, vocalista principal de The Offspring, ya se encuentra en nuestro país, al igual que el grupo en pleno, para su único y espectacular concierto este viernes 21 en Costa 21 de San Miguel, como parte de su tour “Supercharged Worldwide in ‘25″. Aún quedan entradas a través de Teleticket. Visiblemente emocionado, el popular artista expresó su alegría por pisar suelo limeño.

“Los veo en el concierto”, sostuvo Dexter Holland ante la sorpresa y felicidad de sus fanáticos, quienes se dieron cita en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la noche de este jueves para recibirlo como se merece. Con una sonrisa de oreja a oreja, el cantante prometió un súper concierto recargado de la fuerza de esta agrupación, que se ha ganado el amor y respeto de varias generaciones por su energía en el escenario.

Holland y todo el grupo en pleno de The Offspring alistan una velada única y mágica para la alegría de todos sus fanáticos. “All I Want”, “Come Out and Play”, “Want You Bad”, “Staring at the Sun” son algunos de los temas que tocarán las afamadas estrellas estadounidenses en nuestro país.

Cabe señalar que Leuzemia será la banda que abra el esperado concierto en Costa 21 de San Miguel. Aún quedan pocas entradas en Teleticket.

