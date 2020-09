“Después de la tormenta viene la calma” es la frase que le calza bien a Sheyla Rojas, quien luego de estar en el ojo público por la foto que protagonizó al lado de Luis Advíncula donde aparece basándolo, parece que ya no le afecta en nada. Y esto a razón porque no solo ha vuelto a aparecer en las redes sociales, sino que ahora toma a gracia el tema que ha musicalizado Dj Peligro “Qué me dejen coja" que ha dado la vuelta al mundo.

Como se recuerda importantes influencers mexicanos como Kunno, entre otros más se han sumado a la fiebre de este tema. De igual modo Kimberly Loiza y Daniela Legarda. A esta lista también el famoso youtuber mexicano Mario Aguilar, quien a su estilo lo parodió.

Sin embargo, un detalle llamó la atención, pues la propia Sheyla Rojas dejó un mensaje dejando saber que soltará más frases para que se convierte en un hit musical. “Tantas frases o cosas que decimos entre amigas en confianza o en broma. Tengo varias. Los quiero mucho”.