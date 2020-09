Antonio Pavón arremete contra Sheyla Rojas: “Un juez decidirá con quien vive mi hijo

Para el programa “Amor y Fuego” que será conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el torero Antonio Pavón se pronunció luego de que se conocieran los chats de Sheyla Rojas referente al futbolista Luis Advíncula.

El torero recordó que hay un proceso penal con su expareja y madre de su hijo, Sheyla Rojas; y seguirá su curso.

“Claro, legalmente ya hay un proceso abierto y eso seguirá avanzando. Aquí estamos desesperados, muy preocupados por (mi hijo). No puede viajar a España a visitar a su familia porque a su madre no le da la gana”, dijo Antonio Pavón vía teléfono.

Agregó que solo un juez determinará con quién vive su hijo y no Sheyla Rojas. “Mi hijo tiene que vivir con su mamá o con su papa, eso lo dirá un juez, pero Sheyla no es nadie para prohibir que (mi hijo) pueda visitar aquí a su familia”.

“Ella achaca de que yo no le paso la pensión a mi hijo, que eso no es cierto, yo soy muy puntual pagando mi pensión. Sheyla achaca de que yo voy a retener al niño aquí...eso no es cierto”, agregó Antonio Pavón desde España tras asegurar que no le importa lo que haga Sheyla Rojas con su vida.

