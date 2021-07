Sheyla Rojas se animó a realizar una transmisión en vivo, donde rompió su silencio y se refirió a su novio, más conocido en redes como Sir Winston. Y es que la modelo aclaró el rumor sobre que su pareja estaría involucrado en negocios ilícitos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality explicó a qué se dedica su novio, quien sabemos mantiene un perfil bajo y no se muestra en redes sociales.

“Él no es nada púbico. Solamente puedo decir que no es ganadero, no es agricultor, no tiene nada que ver con cosas turbias. Con eso es suficiente, no tengo que estar contando qué hace, qué no hace y exponiendo mi vida o la vida de él. Se han malacostumbrado”, comenzó diciendo la popular ‘Shey Shey’.

“Me han estado preguntando si soy buchona, y sé que varios comentarios son en mala onda, pero nada que ver, yo sé muy bien lo que soy”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR