Sheyla Rojas realizó una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram para defenderse de aquellos críticos que la califican de “mala madre” porque no visita a su pequeño Antoñito, quien radica en España junto a su padre Antonio Pavón.

La exconductora de televisión no se quedó callada y decidió responder a todos los cuestionamientos de sus detractores y reveló la razón por la que no puede ir a visitar a su hijo.

“Mucha gente habla por hablar, no sabe la realidad. Para poder viajar a Europa tengo que estar vacunada con las dos dosis, pero hasta la fecha no logro vacunarme, de ser así ya hubiera viajado hace rato para ver a mi hijo”, indicó Shey Shey.

Asimismo, la rubia señalo que está en constante en comunicación con su heredero y que lo extraña mucho. “Hablamos seguido, pero no es lo mismo tenerlo a mi lado”, subrayó.

Por otro lado, Sheyla Rojas también reveló que no tiene visa para viajar a Estados Unidos, por esta razón todavía no puede vacunarse contra el coronavirus.

“Mi visa venció, cuando fui a renovarlo en diciembre pasado (antes de la pandemia) presenté mis papeles y no me dieron la visa. En marzo comenzó la pandemia y no pude hacer otro trámite. Es fácil decir ve y vacúnate, pero no puedo. Estoy esperando poder vacunarme acá (México)”, añadió Sheyla que vive en México junto a su novio “Sir Winston”.

Vale indicar que Sheyla Rojas reveló en ‘Mujeres al Mando’ que ya ha hablado con su novio mexicano para poder encargar a la cigüeña y hasta planear su boda.

“Me encantaría tener una familia grande, no se pudo antes porque trabajaba (...) Ya le dije que primero el anillo, pero quiero tener mis hijos. Yo creo que todo pasa por algo y pronto seré mamá”, expreso en ese entonces.

