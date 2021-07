La exconductora Sheyla Rojas realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y respondió a las preguntas de sus seguidores y detractores.

Y mientras mandaba saludos a sus fans, varios usuarios la tildaron de “buchona”, una palabra que en México se usa para identificar a las esposas, novias o mujeres relacionadas con el narcotráfico.

Generalmente, las ‘buchonas’ llevan un estilo de vida y de vestir caracterizado por la exageración, tanto por sus lujosos atuendos como por sus cirugías estéticas.

“Ay, veo muchos comentarios que me ponen ‘buchona, buchona, buchona’, la verdad que obviamente sé de dónde viene y sé que a veces lo hacen con una mala onda”, respondió Sheyla Rojas al ser llamada ‘buchona’.

Según Sheyla Rojas, trata de restarle importancia a estos comentarios. “Pero bueno, trato de tomármelo de verdad bien, me lo tomo bien. A veces pues uno por molestar dice cosas sin saber y ya está. La verdad que yo me río, me río”.

La exconductora insistió en que su pareja no se dedica a ningún negocio turbio: “Si ustedes creen eso de mí, pues qué les puedo hacer, qué les puedo decir. Mi novio no es agricultor, para empezar, y obviamente yo no tengo nada que ver con el tema de buchona y eso, ni modo”.

Fuente: Instagram Sheyla Rojas

