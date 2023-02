Sheyla Rojas se encuentra actualmente residiendo en México junto a su pareja Luis Galarza, más conocido en el medio como ‘Sir Winston’. Sin embargo, hace algunas semanas visitó el Perú y pese a que acudió como invitada a diversos programas de América TV, no llegó al set de “Esto es guerra”, lo cual llamó bastante la atención del público televidente.

Todo se dio cuando la exchica reality se enlazó EN VIVO con el programa de competencia por primera vez, luego de mucho tiempo. En ese sentido, la modelo terminó soltando un peculiar comentario sobre el motivo exacto por el que no se habría apersonado al set de televisión.

Todo ocurrió cuando Johanna San Miguel comenzó a interrograr a Sheyla Rojas durante la conexión que tuvieron junto a Renzo Schuller a través de una videollamada desde Guadalajara, donde terminó revelando que Peter Fajardo, productor de ‘EEG’ sería el culpable de que no se haya presentado en dicho espacio.

“Hace tiempo no me invitan en vivo y en directo. La próxima voy a ir. No lo sé, creo que Peter Fajardo me tiene vetada, no lo sé”, expresó bastante segura. ¿Qué habrá sucedido?

