Renovada, pero adolorida. Sheyla Rojas se sometió a nuevo ‘arreglito’ y se tensó el rostro, papada y cuerpo en una sola visita a su cirujano, por lo que habría gastado cerca de 5 mil dólares para mejorar su apariencia física.

Así lo confirmó la misma ‘Shey Shey’ a sus fieles seguidores durante una transmisión EN VIVO para Instagram. Recordemos que la modelo viajó desde México y, apenas pisó suelo peruano, no dudó en recurrir a su doctor de cabecera para realizarse un procedimiento quirúrgico de armonización.

Según la modelo se habría sometido al Bodytite, una técnica de liposucción sin cirugías y sirve para reducir la flacidez y grasa corporal.

“Tengo menos de 10 días que me hice un procedimiento quirúrgico, todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada. Conforme pasen los días bajará la inflamación (...) Eso se llama Bodytite y de verdad se los recomiendo, pero no puedo hablar mucho de esas cosas porque es un tema médico”, comentó la influencer.

Y aunque aún luce el rostro inexpresivo, la novia de ‘Sir Winston’ se defendió antes sus seguidores. “Te ves muy superficial”, le dijeron durante el LIVE, pero ello sostuvo: “A mi me gusta, cada quien con sus gustos, ¿verdad?”.

¿Qué cirugías se hizo Sheyla Rojas en el rostro?

En tanto, el programa “Mujeres al Mando” conversó con el médico que atendió a Sheyla, quien comentó detalles inéditos de los ‘arreglitos’ de la exnovia de Antonio Pavón.

“La próxima cirugía que se va hacer Sheila, es un tensado de la piel a nivel del rostro, en su papada y todo su cuerpo. Es un tratamiento novedoso que consiste en tensar la piel del cuerpo, sin cirugías en más de un 42%”, dijo el especialista para las cámaras de MAM.

